«The Next Generation»: per l'edizione 2020 i cortometraggi si sfidano sul web

È stato il tema «Untitled» ad aver ispirato i finalisti della quinta edizione di «The Next Generation - Short Film Festival 2020», il concorso di cortometraggi unico in Puglia per la sua apertura al film d’artista. Dopo la prima fase di selezione, la direzione artistica composta da Tita Tummillo e Velia Polito ha selezionato, su oltre 250 lavori, ventuno opere: dieci corti e undici sperimentazioni del linguaggio audiovisivo, all’interno delle due sezioni ‘Cortometraggi’ e ‘Film d’artista’. I premi contesi sono per la prima sezione miglior corto, miglior regia e miglior interpretazione; per la seconda miglior film d’artista e miglior «Untitled».

Il festival si svolgerà dal 16 al 18 dicembre 2020, con una programmazione in streaming gratuita, disponibile sul sito ufficiale www.thenextgenerationfilmfestival.it. Una nuova sfida, dunque, quella offerta dalla rete, per la Fondazione diretta da Annalisa Zito, che porta il nome di Pasquale Battista, noto studioso e intellettuale pugliese.

Due le prestigiose giurie che si esprimeranno sui premi: a presiederle Paolo Carnera, direttore della fotografia e vincitore del Nastro d’Argento nel 2020 per Favolacce dei fratelli D’Innocenzo. I giurati della sezione «Cortometraggi» sono Antonella Gaeta, sceneggiatrice, giornalista, critica cinematografica, e Adriano Valerio, regista e docente di Analisi del Film all'International Film School di Parigi, all’Académie Libanaise des Beaux Arts di Beirut e all’Istituto Marangoni. Per la sezione «Film d’artista», sono stati invitati Francesca Leoni, artista dedita alla videoarte, al cinema sperimentale e alla performance e dal 2016 co-direttrice artistica di «Ibrida - Festival delle Arti Intermediali»; e Marco Molinelli, regista e videoartista, fondatore nel 2002 di «Postodellefragole», collettivo di artisti e registi italiani. Il lavoro delle due giurie sarà seguito anche da Annalisa Zito, direttrice della Fondazione Battista, impegnata nella promozione di eventi artistici nazionali e internazionali, e da una giuria giovani, formata da Viviana Raimondi, Nicolò Colaianni, Alessandro Scaringello, Gabriella Albergo, studenti dell’Accademia del Cinema Ragazzi di Enziteto, tra i partner del festival.

«Dopo un prezioso e complesso lavoro di visione e selezione - spiega la direzione artistica - siamo giunti al momento più atteso: la finale, in cui le opere filmiche selezionate saranno sottoposte alla visione della giuria per l’assegnazione dei premi. Anche quest’anno la qualità dei lavori è stata davvero elevata, e la partecipazione a entrambe le sezioni più che soddisfacente nei numeri. The Next Generation ha adesso un‘identità precisa, che nel 2020 abbiamo fortemente stimolato con il tema Untitled: per puntare allo sguardo in perenne movimento dei talenti della macchina da presa, e spaziando ovunque; concedendo di sconfinare, al di là dei territori noti, di abbandonarsi alla scomoda dimensione dell’incognito, per aprirsi al vuoto fertile della creatività, che è moto perpetuo».

I finalisti della sezione «Cortometraggi» sono «L’alleato (The Ally)» di Elio Di Pace, «L’Oro di Famiglia (The Family Gold)» di Emanuele Pisano; «Schiavonea» di Natalino Zangaro; «The Oceans are the Real Continents« di Tommaso Santambrogio; «Inverno (Timo’s Winter)» di Giulio Mastromauro; «Oltre il fiume (Beyond the River)» di Luca Zambolin; «Male Fadàu» di Matteo Incollu; «Giusto il tempo per una sigaretta (End of September)» di Valentina Casadei; «Finis Terrae» di Tommaso Frangini; «Bautismo» di Mauro Vecchi.



Nella sezione «Film d’Artista» competono «Formosus – The Journey to Salvation» di Massimiliano Cosi; «Illusione» di Lorenzo Quagliozzi; «Parking Paradise» di Furio Ganz; «The Almanac – 12 Months’ Allegories» di Pasquale D’Amico; «Some Body» di Francesco Puppini e Matteo Palmas; «Sotto lo stesso sole» di Cristina D’Eredità; «37,5+ (trentasette emmezzo più)» di Guido Balzani, Andrea Ceresa, Martina Sara D’Alessio; «Ossi» di Mattia Parisotto, «Audition for a New Family» di Carolina Cappelli; «Demiurgós» di Brando Gallo e «Trust Me With Your Full Weight» di Flavia Tritto.



In ciascuna delle tre giornate del festival, inoltre, The Next Generation offre una vetrina speciale ad altrettante opere filmiche fuori concorso: «Io» di Antonio Stea, «In Her Eyes» di Simone Tripodi e «Non si sazia l'occhio» di Francesco Dongiovanni. L'evento è promosso dalla Fondazione «Pasquale Battista», ideato e diretto dall'associazione «Alice in cammino e le arti», sostenuto da «Levigas Luce e Gas», in collaborazione con AL.i.c.e AreArtiEspressive, Accademia del Cinema Ragazzi di Enziteto, Fondazione Apulia Film Commission, con il patrocinio dell’Assessorato all'Industria Turistica e Culturale della Regione Puglia e del Comune di Bari, media partner FilmFreeway.