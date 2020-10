Bari, al via la settima edizione del Network Internazionale Danza Puglia

BARI - E stata presentata stamattina nell’atrio del Palazzo del Comune la settima edizione del Network Internazionale Danza Puglia, la manifestazione sostenuta dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, dal Comune di Bari e organizzata dal Teatro Pubblico Pugliese che si concluderà domenica 26 ottobre.

La conferenza stampa si è svolta all’aperto in concomitanza con la performance di Ezio Schiavulli, La Caravan Électrique, che apre il DAB Festival.

Si tratta di una produzione coreografica italo-francese sul senso di un riappropriarsi da parte della danza di spazi e sguardi per riprendersi il contatto seppur non fisico, almeno intellettuale, spirituale, emotivo con il pubblico.

Per una decina di giorni in alcuni teatri della città, si alterneranno in scena compagnie che hanno acquisito una fama internazionale, con compagnie amatoriali anche pugliesi che mostreranno i vari livelli che questa arte ha raggiunto o sta assumendo.

Tra gli interventi a commento della rassegna Aldo Patruno, direttore generale del Dipartimento Turismo della Regione Puglia si è detto «onorato di essere qui a presentare un’iniziativa che rappresenta alla perfezione le linee guida che orientano le scelte del Dipartimento: il network, la formazione e l'internazionalizzazione.

Nel Network Internazionale della Danza Puglia è evidente l’importanza della rete, delle connessioni, della relazione tra artisti, formatori, allievi e territori vicini e lontani e questo è un lavoro importantissimo». Ines Pierucci, assessora alle Culture del Comune di Bari, ha sottolineato come «dobbiamo abituare a una nuova normalità segnata dalle limitazioni necessarie a contrastare la diffusione del virus. Per questo, con coraggio e determinazione, l'amministrazione comunale sostiene il comparto cultura e con esso la danza, forse la forma espressiva più completa di tutte, capace di attraversare tutti i linguaggi valorizzando la storia stessa degli esseri umani».