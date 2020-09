Bari, riprendono concerti al Petruzzelli: il 24 settembre si esibisce il giovanissimo Malofeev

BARI - La stagione concertistica del Teatro Petruzzelli ripartirà giovedì 24 settembre alle 20.30, con un concerto dell’Orchestra e del Coro del Teatro Petruzzelli, diretti da Fabio Mastrangelo, con solista il pianista di fama mondiale Alexander Malofeev.

In programma Concerto n. 3 in re minore per pianoforte e orchestra di Sergej Rachmaninov, La demoiselle élue di Claude Debussy con soliste Cecilia Molinari (mezzosoprano) e Gaia Petrone (mezzosoprano) e Capriccio italiano di Petr Chajkovskij.

In occasione della ripresa degli appuntamenti con l’orchestra sinfonica, la Fondazione Petruzzelli rende noto che da mercoledì 16 a sabato 19 settembre gli abbonati alla Stagione Concertistica 2020 potranno scegliere i nuovi posti per i concerti in programma dal 24 settembre al 12 novembre recandosi al botteghino muniti di tessera di abbonamento. Gli abbonati potranno in alternativa inviare una mail a botteghino@fondazionepetruzzelli.it, specificando nome, cognome e numero telefonico ed allegando la scansione del proprio abbonamento.