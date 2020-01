Due «youtuber» superano Checco Zalone: «Me contro Te» primo negli incassi

È una sfida giocata «in casa» quella che vede contrapposti al botteghino Sofì e Luì, i due youtuber più amati dai bambini e nientemeno che Checco Zalone. E sebbene il confronto possa sembrare assolutamente impari, un po’ come la sfida di Davide contro Golia, almeno nel primo giorno di programmazione il film Me contro te è riuscito a scalzare Tolo Tolo dal primo posto del box office, incassando più di un milione e 100mila euro. Un dato parziale, senza dubbio, che dovrà essere confermato a weekend concluso, ma che al momento fa registrare il sorpasso sul film del comico barese che, in ogni caso, pur scendendo al secondo posto della classifica provvisoria, alla terza settimana di programmazione si gode i suoi 42 milioni di euro di incassi totali, cifra destinata a crescere ancora, sia pure con una progressione più tranquilla.

Sfida in casa, si diceva, perché se sulla conclamata pugliesità di Checco Zalone non c’è altro da aggiungere, anche Me contro Te non scherza. È vero, i due youtuber Sofì e Luì (Luigi Calagna e Sofia Scalia, 27 e 22 anni) sono siciliani di Partinico, ma il resto del cast è ad alta densità pugliese: il regista è Gianluca Leuzzi (cresciuto a Ceglie Messapica), la coprotagonista è Antonella Carone (polignanese) e il cast è completato da Michele Savoia (fasanese), Giustina Buonomo (tranese) e Marilisa Protomastro (biscegliese). Persino la casting director - Giusy Marrone - è di Trani.

Calagna e Scalia sono riusciti dive altri invece avevano fallito: portare nelle sale cinematografiche il pubblico di youtube. I numeri dei Me contro Te al cinema, del resto, confermano il loro exploit su you tube, dove in quasi sei anni del debutto, hanno conquistato quattro milioni e mezzo di iscritti per il canale youtube, con oltre tre miliardi e 600 milioni di visualizzazioni, più libri, album di figurine, giochi, e un programma su Disney Channel.

Me Contro Te Il Film - La Vendetta del Signor S è un’avventura comica nella quale, Luì e Sofi, sempre sul filo di uno stile surreale, nonsense, colorato e rassicurante si ritrovano ancora una volta contro il malefico Signor S,che sta tramando vendetta e lavora ad un piano per diventare il padrone del mondo. Il duo avrà a che fare, fra gli altri, con trappole, cloni, pericolosi slime e complicate fughe.

«È una storia che nasce da un nostro soggetto» hanno spiegato i due youtuber, che con i loro video di sfide, avventure all’aperto, buffi tutorial, piccoli esperimenti scientifici, scherzi e canzoni, hanno anche conquistato un premio Moige per aver stimolato la creatività dei ragazzi. Nel film ci sono «tanta avventura e divertimento. Saremo in una situazione di pericolo, ma con scene molto buffe e tanti nuovi personaggi».

L’idea di aprire un canale youtube, è nata durante un’estate in vacanza, da Luigi, allora studente di farmacia: «Io andavo ancora al liceo e mi chiese di partecipare - ha spiegato Sofia - Volevamo fare qualche video scherzoso per i nostri amici, anche se c’era l’ambizione a diventare un canale di successo. All’epoca c’erano i gamers, l’intrattenimento inteso in chiave diversa, mancava una coppia che facesse dei giochi, delle sfide, delle cose un po’ più frivole, un intrattenimento un pò per tutti. Abbiamo pensato a un canale di challenge, incentrato sulle sfide di coppia. Da qui il nome Me contro Te».