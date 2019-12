Capodanno con Checco Zalone: «Tolo Tolo» nei cinema già la notte di San Silvestro

Tutto è pronto per l'attesissimo 'Tolo Tolo', il nuovo film di Checco Zalone, nelle sale dal 1 gennaio. E per l'occasione diversi cinema, anche a Bari, hanno deciso di proiettarlo poco dopo la mezzanotte dell'ultimo dell'anno, per iniziare in bellezza e sicuramente con tante risate il 2020. Ecco che il Multisala The Space di Casamassima (Ba) propone il primo spettacolo addirittura alle 00.05 del 1 gennaio: brindisi e auguri in sala, e dopo 5 minuti via alla visione. A Bari città spettacoli a mezzanotte e mezzo: tra le altre sale, lo spettacolo notturno verrà proiettato anche al Multicinema Galleria, all'UCI Cinema Showville, e all'UCI Cinema di Molfetta. Aderisce all'iniziativa anche l'UCI Cinema Red Carpet di Matera. All'una di notte il film verrà proposto anche nel The Space Cinema di Surbo (Le).