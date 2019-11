Nichi Vendola «attore» nel film di Checco Zalone

Nichi Vendola appare in un cameo nel film di Checco Zalone, Tolo Tolo. Stando a indiscrezioni, l’ex governatore della Puglia interpreterebbe se stesso, in una scena della quale non emergono molti particolari. Sembrerebbe che nella sequenza Zalone, afflitto da seri problemi, si rechi in una villa che nella finzione è la residenza estiva di Vendola, per chiedergli aiuto. Il ciak è stato dato sulla Murgia la scorsa estate, ma la notizia è trapelata soltanto ieri.

