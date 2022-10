LECCE - Allenamento mattutino sul manto erboso del Via del Mare per il Lecce del tecnico Marco Baroni, in vista della sfida casalinga di sabato pomeriggio contro la Juventus. L’allenatore giallorosso, per la seconda settimana consecutiva, ha potuto contare sull'intera rosa a disposizione. Rispetto alla gara di Bologna torna a disposizione il terzino Gallo, dopo lo stop per squalifica, che potrebbe trovare spazio nell’undici di partenza. Probabile l’impiego del francese Umtiti nella linea di difesa, con l’ipotesi Oudin schierato dal primo minuto nel reparto offensivo. Domattina allenamento di rifinitura sempre al Via del Mare. Intanto con una breve nota il club giallorosso comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il calciatore Brayan Vera alla CD América de Calì.

Quanto alla Juventus, acciaccato e affaticato, Vlahovic potrà riposare nella trasferta di Lecce. Allegri studia rotazioni in attacco e pensa all’inedita coppia Kean-Milik, mentre la mediana dovrebbe essere quella di Lisbona e delle ultime uscite: Cuadrado e Kostic sugli esterni, Locatelli in regia e McKennie e Rabiot come mezzali. In difesa, invece, possibile chance per Rugani, pronto per una maglia da titolare al fianco di Bonucci e Danilo. Tra gli infortunati non recupera nessuno, rimangono quindi ai box Bremer, Chiesa, De Sciglio, Di Maria, Paredes e Pogba.

L'appuntamento è per sabato alle 18 allo stadio di Via del Mare