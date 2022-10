BARI - Si ferma ai sedicesimi di finale, il cammino del Bari in Coppa Italia. Infranto il sogno di affrontare l'Inter nei quarti di finale della competizione. La squadra di Mignani è stata sconfitta per 1-0 sul campo del Parma. A decidere il match è stata la rete di Benedyczak al 29' del primo tempo. I biancorossi nella ripresa hanno cercato con più insistenza il pareggio ma non sono mai riusciti ad impensierire la retroguardia dei padroni di casa. Nella sfida di oggi, il tecnico barese ha dato spazio ai giocatori poco utilizzati fino a questo momento. Un turn over fatto in vista della sfida di campionato a Frosinone.

Il tabellino

PARMA – BARI 1-0

PARMA (4-2-3-1): Corvi 7.5; Del Prato 6.5, Circati 6, Balogh 7, Ansaldi 6.5 (1'st Oosterwolde 6); Juric 6, Sohm 6.5; Coulibaly 6.5 (16'st Hainaut 6), Benedyczak 7 (30'st Estevez 6), Bonny 6 (1'st Vazquez 6); Charpentier 6 (1'st Sits 6). In panchina: Maliszewski, Borriello, Osorio, Zagaritis, Valenti, Buayi-Kiala, Tutino, Inglese. Allenatore: Pecchia 6.5.

BARI (4-3-1-2): Frattali 6, Dorval 5.5, Zuzek 5.5, Vicari 6, Ricci 6; Mallamo 6, Maita 5.5 (16'st Benedetti 6), D’Errico 5.5 (21'st Cangiano 6); Botta 5.5 (30'st Galano 6); Salcedo 6 (21'st Ceter 6), Scheidler 5 (16'st Cheddira 6). In panchina: Caprile, Polverino, Gigliotti, Bosisio, Terranova, Bellomo, Mazzotta. Allenatore: Mignani 6.

ARBITRO: Serra di Torino 6.

RETE: 29'pt Benedyczak

NOTE: pomeriggio sereno, terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: Botta, Vicari. Angoli: 1-5. Recupero: 0'pt, 4'st.