Baroni non conosce la paura: «Lecce, giochiamo a testa alta»

LECCE - «Andremo in piedi e a testa alta. Solo così loro possono andare in difficoltà».

Mister Marco Baroni dà le sue indicazioni per provare a spuntare un risultato utile, stasera, all’Olimpico. A partire dalle ore 20.45 il Lecce affronterà una Roma dai risultati altalenanti. Giovedì scorso la squadra di José Mourinho ha perso in casa col Betis (1-2 incassato nel finale) e giovedì prossimo dovrà affrontare ancora gli spagnoli a Siviglia. Ma in campionato, sabato primo ottobre, la Roma è andata a vincere in casa dell’Inter e precedentemente aveva perduto nella capitale contro l’Atalanta.

Il tecnico salentino cerca di caricare i suoi: «A Roma sarà una partita meravigliosa, bellissima, che tutti vorrebbero giocare in un palcoscenico straordinario - dice Baroni - Abbiamo un seguito incredibile dei nostri tifosi. Ci sono tutte le motivazioni per far bene. C’è grande difficoltà per giocare contro una squadra fortissima, hanno grande qualità e sono feriti dalla sconfitta col Betis. Dobbiamo fare una bella figura assolutamente e metterli in difficoltà. Lo possiamo fare con coraggio, attenzione e determinazione senza sbagliare niente con un atteggiamento non rinunciatario, ma voglioso».

Poi un’analisi sugli avversari di giornata: «La Roma è una squadra solida, ha una fisicità pazzesca, basta vedere le soluzioni da palla inattiva - prosegue Baroni - Sarà un aspetto difficile in più, hanno struttura, centimetri, piede. Non dobbiamo temere questo e con grande umiltà cercheremo di metterli in difficoltà. Devo dire la verità: so che sarà una partita complicata. Loro hanno speso tanto col Betis e hanno il ritorno a Siviglia determinante. Mourinho vuole vincere anche se gioca a tombola, hanno cambi e saranno accesi. Lo dico con rispetto - aggiunge Baroni - se guardo loro, perdo l’obiettivo della mia squadra. Il 40 percento dei gol fatti da loro di testa? Farò delle valutazioni, ma non andremo in campo con questo pensiero. Sappiamo che hanno grandi risorse in questo campionato. Andiamo lì con convinzione, ci sono dei punti in palio».

Il Lecce ha tutti a disposizione, ad eccezione di Bistrovic a centrocampo. Baroni rispetto alla gara con la Cremonese, dovrebbe riportare nell’undici titolare Pezzella, a sinistra, in difesa e Ceesay al centro dell’attacco. Non dovrebbe partire dall’inizio, ma scalpita per l’esordio in giallorosso Samuel Umtiti. «Sta bene, in questo momento ho più titolari, farò delle scelte - si limita a dire Baroni - Per il tipo di partita e per quello che ha ora Umtiti, potrebbe essere l’appuntamento giusto».

Infine bisogna evitare gli errori fatti ontro la Cremonese. «Loro ci hanno bloccato Hjulmand e Strefezza-Banda - ammette Baroni - Sugli esterni ci sono state delle marcature attente e veementi. La Cremonese rompeva molto il gioco e calciava tanto, portandoci dietro. Abbiamo fatto pochi tiri in porta, perché sbagliamo l’ultimo passaggio. Sbagliamo le scelte, come per esempio prima del rigore guadagnato da Gendrey. Ci sono stati degli errori tecnici. Dobbiamo crescere e se incappi in delle giornate in cui delle giocate e situazioni tecniche non sono dalla tua parte, devi cambiare: calciando di più ed essendo più aggressivi. Servirà da lezione».