Bari-Brescia, Decaro si prepara palleggiando nella sua stanza: «Sarò il 12esimo uomo in campo»

«Col numero 10 sulla schiena...» cantava Cesare Cremonini. E il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha indossato la sua maglia personalizzata biancorossa, proprio con quel numero, ed è pronto per la partita dei galletti in programma domani alle 14 allo stadio San Nicola contro il Brescia primo in classifica: «Era da 4 anni che aspettavamo uno "scontro al vertice" in serie B - dice - Mi preparo per essere il dodicesimo uomo in campo. E voi ci venite allo stadio domani? PS: non dite a nessuno che palleggio nella stanza del sindaco».