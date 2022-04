L’Audace Cerignola promossa in C: battuto il Bitonto

FOGGIA - L’Audace Cerignola 1912 è in Serie C, per la prima volta nella sua storia. Non servono più previsioni e pronostici: c’è il placet della matematica. Una stagione da ricordare, quella vissuta dalla compagine del presidente Danilo Quarto. La squadra ha battuto il Bitonto 1-0 con un gol di Tascone risolvendo il match a favore dei gialloblu e chiudendo la stagione in anticipo. Si tratta di un traguardo atteso da 85 anni.