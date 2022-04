BARI - L’ultimo assalto per fissare un nuovo record di affluenza. Domenica alle 17.30 il Bari concluderà al San Nicola la regular season di serie C. Dall’avversario agli eventi collaterali alla partita, si preannuncia un grande show allo stadio San Nicola, pronto a celebrare ancora una volta la promozione dei biancorossi in serie B.

Un traguardo che i Galletti hanno conseguito con il conforto della matematica lo scorso 3 aprile a Latina: di fronte, invece, ci sarà il Palermo, altra big decaduta che proverà a giocarsi le ultime chance di migliorare l’attuale quarto posto in classifica, sebbene la missione di superare Catanzaro (impegnato con la già retrocessa Vibonese) e Avellino (atteso dalla complicata trasferta di Foggia) non sia delle più agevoli. Si preannuncia un’altra cornice di pubblico eccezionale, sopra le 20mila presenze.

Sarebbe addirittura la quarta volta nel corso della stagione: l’obiettivo è sancire un altro primato di presenze, superando i 24.332 spettatori di Bari-Fidelis Andria, già avvicinati dai 22.376 registrati contro l’Avellino nell’ultimo match interno (l’altra gara con un colpo d’occhio mozzafiato era stata, invece, Bari-Foggia, seguita dal vivo da 20.431 persone).

La prevendita, aperta venerdì scorso, procede a ritmi serrati: i tagliandi staccati avvicinano già quota 5mila. Che i Galletti siano una delle realtà italiane in assoluto più seguite è dimostrato non solo dai dati di affluenza interna (169.596 spettatori complessivi: record non solo per la C, ma anche per la B, così come tale numero supera Atalanta, Cagliari, Empoli, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Torino e Venezia in A), ma anche dal fatto che ben otto club del girone C (Avellino, Campobasso, Catanzaro, Fidelis Andria, Francavilla, Latina, Taranto e Vibonese) abbiano stabilito il primato personale di pubblico proprio nel match contro i biancorossi.

COREOGRAFIA Senza dubbio risponderà all’appello la tifoseria organizzata che darà vita ad una coreografia interamente autofinanziata. Il tema riprenderà l’ultima partita dei Galletti in serie D, ovvero Bari-Rotonda del maggio 2019: un grande striscione bianco, rosso e verde con la scritta Bari, lo slogan Innalzando i nostri color e poi centinaia di bandierine bianche o rosse da far sventolare a inizio gara. Chiunque andrà in Curva Nord potrà aderire all’iniziativa acquistando un vessillo, una sciarpa o un gadget biancorosso e partecipare ad un momento che si preannuncia davvero emozionante. Ma non sarà l’unico. Perché a fine gara, la squadra di Michele Mignani sarà premiata con la coppa spettante alla formazione vincitrice del girone C di serie C. La consegna delle medaglie a capitan Di Cesare e compagni (che oggi riprenderanno la preparazione dopo tre giorni liberi) sarà quindi seguita dai canonici giri di campo, scanditi dalle note di We Are The Champions, intonate dal vivo dalla cantante Gaia Gentile, originaria di Acquaviva delle Fonti. La festa continuerà anche per le vie del centro cittadino: nelle prossime ore dovrebbe essere confermato il passaggio di calciatori, staff tecnico e dirigenziale (con il presidente Luigi De Laurentiis in testa) in un pullman scoperto.



NUOVO SAN NICOLA La gara con il Palermo, infine, segnerà l’addio alla veste “antica” del San Nicola. Ieri la Giunta comunale ha approvato il rifacimento dell’intero manto erboso, compreso l’impianto di irrigazione e drenaggio, per un esborso complessivo di 1,3 milioni. Sarà soltanto il primo di una serie di interventi che comprenderanno un nuovo impianto di illuminazione a led, un tabellone luminoso, la riparazione della copertura con la sostituzione dei teloni mancanti, l’apposizione dei sediolini biancorossi nei settori sprovvisti. Insomma, un primo restyling per ripresentarsi in serie B in grande stile.