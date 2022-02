Calcio, Foggia-Bari finisce in parità allo Zaccheria: 2-2

FOGGIA - Pari allo Zaccheria tra Foggia e Bari nel derby della 29esima giornata sotto una pioggia battente e un terreno di gioco, soprattutto nel secondo tempo, in condizioni pessime. I padroni di casa sono passati in vantaggio al 12' con Curcio, i biancorossi hanno pareggiato al 22' con Cheddira, rapidissimo nel mettere in rete una conclusione di D’Errico ribattuta dalla traversa. Poi al 24' un errore del portiere barese Frattali ha consentito ai dauni di segnare il 2-1 con Merola. Nel finale, a 4 minuti dal 90', è arrivato il pari dell’undici di Mignani con un euro-gol dal vertice dell’area di Mallamo. Citro ha avuto poco dopo sulla testa la palla della vittoria, ma la sua deviazione è finita di poco a lato. Il Bari resta primo in classifica nel girone C, ma il vantaggio sul Catanzaro (vittorioso con il Latina) si riduce a quattro punti. (Foto Maizzi)