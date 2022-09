Salernitana - Lecce: i giallorossi vincono per la prima volta, 2-1

LECCE - Lecce meritatamente in vantaggio all'Arechi di Salerno contro la Salernitana: i giallorossi portano a casa la prima vittoria del campionato di Serie A battendo gli avversari 2-1. La squadra di Baroni (non in panchina per squalifica) limita i padroni di casa e riesce a colpire. Il gol del vantaggio lo ha firmato Ceesay al 43' abile a superare anche Sepe e a despositare in rete. La seconda rete arriva con Strefezza all'83'.