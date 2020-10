Corvino a cuore aperto: «Fatto il massimo per rafforzare il Lecce»

«Ho fatto il massimo senza lesinare sforzi, l’ho fatto per il bene società e per i nostri tifosi». Pantaleo Corvino racchiude in poche parole l’impegno profuso nella sessione di calciomercato da poco conclusa, la prima dal ritorno a Lecce nel ruolo di responsabile dell’area tecnica. Il dirigente salentino è stato molto attivo sul mercato in entrata, data la necessità di ampliare la rosa ereditata dalla scorsa stagione, allestendo un organico all’altezza di un campionato difficile come quello di serie B.

«Abbiamo rafforzato tutti i reparti - commenta Corvino - in difesa abbiamo esterni di qualità come Adjapong e Zuta, in attacco abbiamo elementi di spessore. Possiamo contare giocatori di qualità in tutti i ruoli».

Uno dei colpi dell’ultimo giorno di mercato, fra i più importanti dell’intera sessione, è stato Kastriot Dermaku. Corvino racconta un retroscena sull’operazione del difensore albanese: «Domenica scorsa è stato il migliore in campo del Parma. Subito dopo la partita stava per firmare con noi scendendo di categoria. Non potendogli dare la serie A ho cercato di motivarlo in un altro modo, dicendogli che lo aspettavo nella terra in cui da bambino mi affacciavo dalla finestra e vedevo le montagne della sua Albania».

Il dirigente giallorosso ha dovuto fare i conticon le problematiche relative al mercato in uscita. La cessione più eclatante è stata quella di Petriccione al Crotone, mentre gli altri pezzi pregiati della rosa, Falco e Mancosu su tutti, sono rimasti nel Salento. «Insieme alla società abbiamo tenuto conto di chi aveva espresso il desiderio di andare via - spiega il direttore - qualcuno è stato accontentato perché si sono verificate le condizioni per poterlo fare, qualcun altro invece no. Il Lecce non è un albergo e i contratti vanno rispettati».

Uno delle operazioni principali portate a termine da Corvino è stata quella che ha visto approdare nel Salento l’attaccante Mariusz Stepinski, che è già sceso in campo sabato scorso contro l’Ascoli e che ieri è stato presentato ufficialmente dal dirigente salentino. «Quando ho saputo che c’era la possibilità di venire a Lecce ho subito dato il mio via libera all’operazione - dice il centravanti polacco - sono venuto qui per mettere in mostra le mie qualità, voglio giocare per crescere e sono convinto che Lecce sia la piazza ideale per raggiungere i miei obiettivi».