Il Lecce pesca in Polonia. Primo colpo di Corvino

LECCE - Il primo acquisto di Pantaleo Corvino dopo il ritorno a Lecce in veste di responsabile dell’area tecnica sarà il polacco Marcin Listkowski, classe 1998, centrocampista, tesserato con il Pogon Stettino, club che prende parte al massimo campionato del Paese dell’est. Il calciatore ha un contratto in scadenza il 31 dicembre prossimo.

Il professionista di Vernole ha imbastito l’operazione sin dal suo insediamento nella sede di via colonnello Costadura ed ora, da quanto rimbalza con insistenza dalla Polonia, starebbe per raccogliere i frutti del suo lavoro, in quanto la trattativa dovrebbe concludersi in tempi brevi. Il profilo di Listkowski calza a pennello con l’impegno assunto da Corvino con la proprietà del sodalizio salentino, ovvero quello di puntare su calciatori giovani, già pronti, ma anche dalle interessanti prospettive, con l’intento di lanciarli in Italia e di garantire al club delle importanti plusvalenze, indispensabili per costruire un futuro sempre più solido.

Listkowski, che ha compiuto 22 anni lo scorso 10 febbraio, è un centrale di centrocampo ambidestro, ma può essere schierato anche da trequartista e da esterno alto sulla fascia sinistra. Dopo avere iniziato a giocare nel Lech Rypin, la formazione della sua città natale, è passato al Pogon, che lo ha impiegato nella compagine under 19. In seguito è stato ceduto in prestito al Rakow, dal quale ha fatto rientro, il 30 giugno 2019, al Pogon Stettino, complesso con il quale, nel 2019/2020, ha disputato la massima serie polacca, collezionando 32 presenze, firmando 2 reti e sfornando 3 assist. Fa parte della nazionale under 21. La sua valutazione si aggira intorno ai 300mila euro e dovrebbe approdare al Lecce a titolo definitivo.

In attesa dell’ufficializzazione del primo colpo di mercato, che oramai non dovrebbe tardare, il Lecce ha diramato la lista dei calciatori che dovranno trovarsi in città entro le ore 19 di domenica prossima, in vista dell’inizio della preparazione.

L’elenco è composto da 23 giocatori, dei quali 14 sono reduci dal campionato di serie A, uno è stato promosso dalla Primavera ed 8 sono tornati in seno al club salentino per fine prestito. Sono stati convocati i portieri Marco Bleve (classe 1995, da gennaio 2020 al Catanzaro, con 8 presenze al proprio attivo), Vasconcelos Ferreira Gabriel (1992) e Mauro Vigorito (1990), i difensori Romario Benzar (1992, da gennaio al Perugia, in B, con 4 presenze), Marco Calderoni (1989), Antonino Gallo (2000, da gennaio alla Virtus Francavilla, in C, con 9 presenze), Fabio Lucioni (1987), Biagio Meccariello (1991), Ilario Monterisi (2001, che nel 2019/2020 è stato in forza alla Primavera), Davide Riccardi (1996, da gennaio al Venezia, in B, con 7 presenze), Andrea Rispoli (1988), Luca Rossettini (1985), Bryant Vera (1999), i centrocampisti Zan Majer (1992), Marco Mancosu (1988), Jacopo Petriccione (1995), Ievgenii Shakhov (1990), Panagiotis Tachtsidis (1991) e Radoslav Tsonev (1995, da gennaio al Monopoli, in C, con 7 presenze), gli attaccanti Edgaras Dubickas (1998, da gennaio al Gubbio, in C, con 7 presenze), Filippo Falco (1992), Mattia Felici (2001, dall’inizio della stagione 2019/2020 al Palermo, in D, 25 presenze e 4 reti) e Simone Lo Faso (1998, da gennaio al Cesena, in C, 3 presenze).

Questo gruppo subirà notevoli modifiche dalla campagna acquisti-cessioni. Quasi tutti i calciatori tornati per fine prestito sono destinati ad andare via, con la sola eccezione di Bleve, che potrebbe restare come secondo portiere, e di Felici, se convincerà Fabio Liverani durante la preparazione. Potrebbe fare le valigie, inoltre, uno tra Gabriel e Vigorito, in quanto è complicato tenere due estremi difensori del loro calibro in B. Inoltre, qualcuno degli uomini più in vista è corteggiato da sodalizi di A e potrebbe accettare le sirene della massima serie, a patto che il Lecce riceva una adeguata contropartita economica.