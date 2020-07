Udinese - Lecce finisce 2 a 1 per i giallorossi: c'è speranza di restare in A

LECCE - Il Lecce ha battuto l’Udinese 2-1 in un match della 37/a giornata della Serie A. Si riaccendono così le speranze dei giallorossi per restare in Serie A Dopo una rete dell'Udinese al 36', arriva il gol di Mancosu che porta la squadra in pareggio. Il Lecce passa in vantaggio alla Dacia Arena. A meno di dieci minuti dalla fine, la squadra di Liverani è passata in vantaggio grazie a una triangolazione tra Lapadula e Barak finalizzata dal centravanti giallorosso: rimonta completata, l'Udinese è sotto 2-1.