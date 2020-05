Il Lecce ora spinge sull’acceleratore: Liverani cerca la quadratura del cerchio

LECCE - Si fa nuovamente sul serio, da ieri, in casa del Lecce, in vista della ripresa del campionato di serie A che potrebbe essere decisa oggi, nel vertice che le varie componenti del mondo del calcio avranno con il ministro dello sport Vincenzo Spadafora.

Da ieri, la formazione salentina ha ripreso gli allenamenti di gruppo che erano stati sospesi sabato 7 marzo, alla vigilia dei recuperi dei match della ventiseiesima giornata rinviati domenica 1 marzo. In seguito, è stata decretata la quarantena che ha costretto in casa quasi tutti gli italiani, compresi i calciatori, che hanno cercato di mantenere una condizione accettabile, lavorando per quanto possibile tra le mura domestiche ed in giardino.

Il Lecce si è ritrovato a ranghi completi nel pomeriggio di ieri sul campo dell’Acaya Golf Resort, assente il solo difensore Cristian Dell’Orco, convalescente dopo l’intervento di plastica per ernia inguinale al quale si è sottoposto il 30 aprile scorso a Milano, a «Villa Igea».

Al contempo, i centrocampisti Alessandro Deiola e Ievgenii Shakhov hanno seguito un programma di lavoro differenziato.

Fabio Liverani ha fatto aggregare alla formazione maggiore sei ragazzi del settore giovanile, i portieri Filippo Petrarca e Razvan Sergiu Sava, i difensori Ilario Monterisi e Silvio Colella, il centrocampista Sergio Maselli e l’attaccante Salvatore Rimoli.

Il trainer romano e i componenti del suo staff hanno diretto la seduta con bocca e naso protetti dalla mascherina di prammatica, mentre i calciatori, per la prima volta dopo mesi, sono tornati ad allenarsi gomito a gomito, riallacciando quelle consuetudini che avevano perso da circa novanta giorni, i sessanta di quarantena e le oltre tre settimane nelle quali hanno lavorato su base individuale. Fatale che l’umore dei componenti del gruppo lievitasse notevolmente.

I giallorossi torneranno in campo nella mattinata di oggi per proseguire la preparazione. La società, onde evitare che si possano creare potenziali rischi di contagio, ha rimarcato come, considerata l’emergenza sanitaria ancora in atto, gli allenamenti saranno a porte chiuse. Fino a nuove disposizioni, evidentemente.