Lecce calcio, centrocampista Barak in prestito dall'Udinese

L’Udinese sfoltisce la rosa. Dopo la cessione di Opoku in prestito all’Amiens con diritto di opzione per l’acquisto a titolo definitivo ufficializzata ieri, oggi è arrivata la cessione in prestito fino al termine della stagione sportiva anche del centrocampista Antonin Barak.

Il giocatore ceco classe 1994, arrivato in Friuli dallo Slavia Praga nell’estate del 2017, come ricorda Udinese calcio, vestirà la maglia del Lecce fino al 30 giugno.