Lecce cade a 2 minuti dalla fine, perde 1-0 in casa con l'Udinese

Basta una perla nel finale di De Paul all’Udinese per portare a casa quel che ha dimostrato di meritare, cioè la vittoria. La squadra di Gotti batte 1-0 il Lecce al Via del Mare e condanna i padroni di casa alla terza sconfitta consecutiva in campionato e alla contestazione dei tifosi. Continua la maledizione casalinga per il Lecce fermo a quota quindici punti in classifica, sei in meno rispetto all’Udinese che raggiunge la rassicurante quota ventuno che in proiezione lascia ben sperare in ottica salvezza.

Al Via del Mare i riflettori sono puntati su Fofana, protagonista attivo di tre delle ultime quattro reti friulane con un gol e due assist, e su Babacar, bestia nera dell’Udinese con quattro centri in sette partite. E il primo squillo della partita è opera proprio dell’attaccante ex Fiorentina con una conclusione col destro da fuori area che si stampa sulla traversa. Le due squadre sembrano prediligere la soluzione dalla distanza e al 41' è Mandragora ad affacciarsi dalle parti di Gabriel con un gran mancino dai trenta metri che costringe l’estremo difensore avversario ad intervenire in tuffo. Se nel corso del primo tempo è stato il Lecce a controllare il pallino del gioco lasciando all’Udinese la via della ripartenza in contropiede, nella ripresa i ruoli sembrano invertirsi.

Slide show 11 photos

Sin dai primi minuti di gioco della ripresa è l’Udinese a stabilirsi costantemente nella metà campo avversaria ed è della squadra di Gotti il gol dell’illusorio 1-0 annullato dal var: De Paul tocca in area, Okaka controlla col petto e deposita in rete ma Giua, dopo aver convalidato inizialmente, annulla per fuorigioco. Pochi minuti dopo si ripete la stessa situazione: Larsen crossa, Okaka segna col tacco ma la sua posizione è irregolare e stavolta basta l’occhio del guardialinee per ravvisarla. Al 77' c'è l’occasione più nitida del match: Fofana fa un velo per Lasagna che da posizione favorevole perde l’attimo per il tiro e si fa murare da Gabriel in uscita. Ma la rete è solo rimandata: all’88' De Paul si fa perdonare una prova sottotono e al termine di una serpentina in area di rigore mette in rete alle spalle di Gabriel siglando il gol che vale il secondo successo consecutivo dei friulani in campionato.

TABELLINO

LECCE (4-3-1-2): Gabriel 6.5; Donati 6, Rossettini 6, Lucioni 5, Dell’Orco 6; Tabanelli 6 (24'st Farias 5.5), Tachtsidis 6, Petriccione 6.5; Mancosu 5.5; Falco 5.5, Babacar 6.5 (35'st La Mantia sv). In panchina: Vigorito, Bleve, Riccardi, Vera, Shakhov, Meccariello, Dubickas, Rispoli. Allenatore: Liverani 5.5.

UDINESE (3-5-2): Musso 6.5; Nuytinck 6, De Maio 6.5, Ekong 6; Stryger Larsen 6.5, De Paul 7 (46'st Barak sv), Mandragora 6.5, Fofana 7, Sema 6.5 (30'st Pussetto); Okaka 6.5, Nestorovski 5 (20'st Lasagna 5.5). In panchina: Perisan, Nicolas, Sierralta, Opoku, Jajalo, Walace, Ter Avest, Becao, Teodorczyk. Allenatore: Gotti 6.5.

ARBITRO: Giua di Olbia 6. RETI: 43'st De Paul.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Liverani, De Paul. Angoli: 8-7 per l’Udinese.

Recupero: 2', 6'.