Lecce Napoli, attesa per il match: ecco le probabili formazioni

«Lo stesso coraggio dimostrato a Torino dovremo metterlo in mostra domenica, contro il Napoli, ma anche in tutte le altre gare del campionato. La vittoria centrata lunedì ci deve dare maggiore consapevolezza dei nostri mezzi. Contro i granata, infatti, abbiamo sfoderato tutti una buona prestazione, su un campo difficile, contro un complesso in gran forma, che era reduce da due successi consecutivi». A dettare le linee guida da tenere presenti nella delicatissima sfida con la compagine partenopea e, più in generale, nel prosieguo del torneo, è il terzino sinistro giallorosso Marco Calderoni, alla vigilia dell'incontro casalingo con il Napoli.

Le probabili formazioni di Lecce-Napoli.

Lecce (4-3-1-2): 21 Gabriel; 29 Rispoli, 13 Rossettini, 5 Lucioni, 27 Calderoni; 37 Majer, 77 Tachtsidis, 23 Tabanelli; 10 Falco; 17 Farias, 9 Lapadula. (22 Vigorito, 2 Riccardi, 3 Vera, 4 Petriccione, 6 Benzar, 8 Mancosu, 11 Shakov, 14 Dumancic, 19 La Mantia, 25 Gallo, 30 Babacar, 85 Imbula). All.: Liverani.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: nessuno.

Indisponibili: Dell’Orco, Meccariello.

Napoli (4-4-2): 1 Meret, 2 Malcuit, 26 Koulibaly, 19 Maksimovic, 31 Ghoulam, 7 Callejon, 12 Elmas, 8 Fabian Ruiz, 24 Insigne, 11 Lozano, 99 Milik. (27 Karnezis, 22 Di Lorenzo, 13 Luperto, 23 Hysaj, 6 Mario Rui, 44 Manolas, 5 Allan, 20 Zielinski, 70 Gaetano, 34 Younes, 14 Mertens, 9 Llorente). All.: Ancelotti.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: nessuno.

Indisponibili: Tonelli.

Arbitro: Piccinini di Forlì.