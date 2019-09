Lecce, biglietti troppo cari: niente pienone contro il Napoli

Sono circa 2.000 (600 del settore ospiti) i biglietti venduti relativi al match Lecce-Napoli, in programma domenica prossima, alle 15. La prevendita sta andando un po’ a rilento, nonostante il colpaccio centrato dai giallorossi a Torino, probabilmente a causa del prezzo dei biglietti notevolmente ritoccato verso l’alto.

Per il match con la squadra partenopea, infatti, la società di via Colonnello Costadura ha previsto un più elevato costo dei tagliandi (50 euro curve e settore ospiti, 70 tribuna est ed 80 tribuna centrale inferiore), cosa che accadrà anche in occasione delle sfide con Juventus, Inter e Milan.

Insomma, a dispetto della caratura del Napoli e nonostante il Lecce sia reduce da un grande risultato, c’è il rischio che domenica, al Via del Mare, ci siano meno dei 25.000 spettatori presenti nella precedente partita casalinga disputata contro l’Hellas Verona.

Nel frattempo, sono stati messi in vendita i biglietti del match Spal-Lecce di mercoledì 25 settembre (ore 21).

Il sodalizio estense ha comunicato che quelli del settore ospiti costeranno 25 euro (16 per le donne, gli over nati prima del 31 dicembre 1954 e gli under nati dall’1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2006). Sarà possibile acquistarli senza obbligo di fidelity card nei punti vendita vivaticket oppure sul sito www.vivaticket.it, entro le ore 19 di martedì 24 settembre.

Ieri, il Lecce ha iniziato a preparare la sfida con il Napoli, sostenendo un allenamento mattutino ad Acaya. L’attaccante Lo Faso si è aggregato al resto del gruppo, mentre hanno continuato a lavorare in differenziato Meccariello, Fiamozzi e Dell’Orco.