Lecce, Lucioni: «Indispensabile mantenere l'equilibrio»

Fabio Lucioni, centrale difensivo del Lecce, ha parlato dal ritiro di Santa Cristina Valgardena, esternando le sue sensazioni e facendo il punto della situazione, partendo proprio dai suoi compagni di difesa: «Nel reparto difensivo - ha detto - ci sono diversi nuovi compagni. L'arrivo di Rossettini ci conferisce maggiore esperienza e qualità, in più ci sono Gabriel, Benzar e Vera che sono entusiasti di far parte di questo gruppo e desiderosi di mettersi alla prova in questo campionato».

«È stato ripagato il lavoro fatto ogni giorno sul campo - ha proseguito parlando della sua esperienza a Lecce - e questa è la cosa più importante: si lavora per i risultati. A livello personale sto vivendo questo inizio d’annata con entusiasmo, e non vedo l’ora che inizi il campionato per mettermi in mostra in quello che era un sogno fin da bambino». Infine la ricetta importante da tenere ben in mente in questa stagione: «Ci vorrà tanto equilibrio - conclude Lucioni - in primis da parte nostra, nelle difficoltà che inevitabilmente incontreremo, ma soprattutto da parte dei nostri tifosi: il loro sostegno non dovrà mai mancare».