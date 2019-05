Lecce, Lucioni mantiene la promessa: comincia pellegrinaggio in bici

«Se andiamo in serie A vado a Benevento in bicicletta!». Quando Fabio Lucioni fece questa promessa ai tifosi, il Lecce era nel pieno del rush finale per la lotta promozione assieme a Palermo e Brescia. Il destino della squadra di Liverani era ancora tutto da scrivere, ma nell’aria si iniziava ad avvertire il sentore che potesse essere davvero l’anno buono per compiere il doppio salto dalla C alla A.



Così è stato, e un’impresa straordinaria come quella compiuta dai giallorossi merita un’adeguata celebrazione. Il forte difensore originario di Terni allora manterrà la promessa, salirà in sella ad una bicicletta e partirà alla volta di Benevento, la città di sua moglie Valeria. «Sarà una passeggiata, considerando tutta la fatica che ho fatto durante questo campionato…». disse Lucioni proprio nel concitato post-partita di Lecce-Spezia, partita nella quale i giallorossi si assicurarono la promozione diretta. L’ex Benevento è stata una delle colonne portanti attorno alle quali sono stati costruiti i successi del Lecce di quest’anno. Per carisma e valore tecnico è stato fra i migliori interpreti in assoluto del campionato culminato con la storica promozione in serie A. Un traguardo dal sapore speciale per Lucioni, che già due anni fa con il Benevento aveva raggiunto la massima serie ma aveva visto il sogno trasformarsi in incubo, dopo la squalifica per doping a causa dell’utilizzo di uno spray vietato somministratogli dal medico sociale dei sanniti. Poco più di un anno dopo, il difensore classe ’87, con la maglia del Lecce addosso, si è ripreso quella serie A che gli era stata strappata dalle mani, ed ora è più che mai pronto a misurarsi con le sfide del massimo campionato italiano.



Prima però avrà un bel po’ di chilometri da macinare in sella alla bicicletta, circa 380, tanti quanti separano Lecce da Benevento. Sarà una pedalata particolare, con un obiettivo decisamente speciale. La promessa di andare in bici a Benevento, infatti, è nata scherzosamente, ma dopo aver conquistato la promozione il difensore centrale del Lecce ha deciso di andare oltre, organizzando un vero e proprio evento di beneficenza. Lucioni ha trasformato così la promessa in una iniziativa a scopo benefico a sostegno dei malati di Sla. Sulla sua pagina Facebook, a partire da oggi, partirà la campagna di raccolta fondi a favore dell’associazione Aisla Onlus, e il ricavato sarà destinato alle sezioni di Lecce e di Salerno-Avellino-Benevento per l’assistenza dei malati di Sla. Un’iniziativa lodevole, che fa di Lucioni non solo un leader sul campo ma anche un grande uomo fuori dal rettangolo di gioco.