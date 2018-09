Termina in parità la sfida di campionato tra Lecce e Salernitana al 'Via del Marè, con gli ospiti che raggiungono i giallorossi proprio mentre cominciava il recupero. Un 2-2 che alla fine premia i campani, bravi a crederci sino alla fine. Pronti via e al 4' il Lecce passa in vantaggio: Falco dalla sinistra calcia alla perfezione un corner, Mancosu con una spettacolare rovesciata aggancia di destro nell’area piccola e insacca alle spalle di un incolpevole Micai. Il primo tempo scorre via con i giallorossi bravi a gestire il vantaggio, grazie anche ad una condizione fisica che sembra ottimale.

Nella ripresa Colantuono prova a cambiare ritmo alla gara con gli innesti di Di Tacchio e Bocalon, ed è proprio quest’ultimo al 72' a trovare la rete del pareggio di testa, sfruttando al meglio un cross di Di Gennaro, complice una avventata uscita di Vigorito. Il Lecce non si perde d’animo e grazie ad una punizione gioiello di Falco, propiziata per un fallo su Chiricò, all’81 trova il gol del sorpasso. Sembra fatta ma la Salernitana si butta all’arrembaggio è proprio al 90' su un batti e ribatti in area trova il gol del pareggio con Castiglia, pareggio contestato dai giallorossi per un presunto fallo di Bocalon su Meccareiello. Nel concitato finale da registrare l’espulsione del tecnico del Lecce Fabio Liverani.