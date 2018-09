CROTONE - Vittoria netta per il Crotone, che con quattro reti di pregevole fattura liquida il Foggia guidato in panchina da Russo per la squalifica di Grassadonia. Al 31' la gara la sblocca Faraoni, avventandosi sul cross di Martella dal palo opposto e battendo Bizzarri con un piattone rasoterra ad incrociare. In apertura di ripresa, al 4', Firenze firma il raddoppio con una splendida azione personale. La terza rete è un capolavoro di Nalini, che sorprende Bizzarri fuori dai pali e lo scavalca con un preciso pallonetto. Dopo una interruzione di circa otto minuti provocata dallo spegnimento di una torre faro, al 20' arriva il poker di Rohden, propiziato ancora da Nalini. In avvio di recupero (9' minuti) Mazzeo trasforma il rigore concesso per atterramento di Chiaretti da parte di Faraoni per il definitivo 4-1.



TABELLINO

CROTONE (3-5-2): Cordaz 6.5; Cuomo 6.5, Sampirisi 6.5, Marchizza 6.5; Faraoni 7.5, Rohden 7, Benali 7, Firenze 7, Martella 7 (32' st Molina 6); Nalini 7.5 (37'st Stoian 6), Budimir 6.5 (25' st Simy 6). In panchina: Festa, Figliuzzi, Curado, Crociata, Zanellato, Valietti, Spinelli. Allenatore: Stroppa 7.5



FOGGIA (3-4-3): Bizzarri 5; Tonucci 5 (31' st Ranieri s.v.), Camporese 5, Martinelli 5; Loiacono 5 (7'st Gori 5), Agnelli 5.5, Carraro 5, Kragl 5; Chiaretti 5, Cicerelli 5.5 (41'st Gerbo); Mazzeo 5.5. In panchina: Noppert, Sarri, Cavallini, Rubin, Boldor, Arena, Ramè. Allenatore: Grassadonia (squalificato, in panchina Russo) 5

ARBITRO: Minelli di Varese 5.5

RETI: 31'pt Sampirisi, 4'st Firenze, 9'st Nalini, 20'st Rohden, 48'st Mazzeo (rig). NOTE: Spettatori paganti 5711 per un incasso di 45.560 euro. Ammoniti Tonucci, Benali. Calci d’angolo 7-4 per il Crotone. Recupero: 2'; 9'.