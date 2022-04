Brindisi, moto si schianta contro un palo della luce: motociclista 22enne in rianimazione

BRINDISI - Moto finisce contro un palo della luce a Brindisi. Grave incidente intorno alle 18 nei pressi della rotatoria tra via Martiri delle Fosse Ardeatine e via Gibilterra, al quartiere Bozzano. Un giovane di 22 anni, R.D., brindisino, classe 2000, ha perso il controllo del suo motociclo KTM, per cause che la Polizia Locale sta cercando di ricostruire, andando a sbattere contro un palo.

Il veicolo dopo l'impatto si è fermato a circa 30 metri di distanza. Il giovane, trasportato al Perrino in codice rosso è stato subito sottoposto a intervento chirurgico, riportando gravi danni agli arti inferiori. Al momento il 22enne si trova in rianimazione. Sul posto la polizia per i rilievi del caso.