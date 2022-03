Brindisi, auto si ribalta all'«Incrocio della Morte»: 4 persone in ospedale

Una squadra del comando dei Vigili del Fuoco di Brindisi è intervenuta intorno alle 4 di questa notte al cosiddetto Incrocio della Morte per un incidente stradale. Un'auto si è ribaltata alla rotonda dopo aver divelto il cordolo, all'interno c'erano quattro persone, tutte condotte in ospedale dopo essere state liberate dall'abitacolo. Successivamente si è provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dei luoghi disattivando la linea elettrica e bonificando l'impianto di distribuzione del carburante. Sul posto anche la polizia.