Carovigno, picchia la moglie davanti ai bambini e la rende cieca ad un occhio: arrestato 40enne

Avrebbe colpito violentemente la moglie durante una lite rendendola cieca ad un occhio. Con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni gravissime un uomo di 40 anni è stato arrestato a Carovigno. La donna, madre di due bambini, è ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Perrino di Brindisi. Alla lite, che si è verificata in casa della coppia, avrebbero assistito anche i due figli minorenni. Subito dopo l’uomo è fuggito, ma è stato rintracciato qualche ora dopo ed arrestato dai carabinieri della Compagnia di San Vito dei Normanni: su disposizione del pm di turno è stato condotto nel carcere di Brindisi. Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, da un’iniziale aggressione verbale il diverbio tra i coniugi sarebbe degenerato in violenza tanto che l'uomo avrebbe trascinato la moglie per capelli dentro casa, conficcandole le dita nelle orbite oculari.