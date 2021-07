Brindisi, 172dir Fasano-Laureto, riaperto transito a doppio senso dopo i lavori di allargamento

Brindisi - «È fatta. Dopo tanti anni, dall’idea ai lavori, oggi abbiamo riaperto la strada 172 dir Fasano-Laureto al transito veicolare nel doppio senso di circolazione. Un’opera molto difficile di allargamento della carreggiata e di messa in sicurezza, interamente finanziata dalla Regione, realizzata allo scopo di proteggere la vita umana. Una festa, certamente, ma molto triste per la memoria delle numerose vittime».

Lo dichiara il Presidente della Commissione regionale Bilancio e programmazione Fabiano Amati.



«Sottoscrissi il protocollo d’intesa con Anas nell’aprile 2012: sono passati nove anni di tormenti per progettazioni, nei vari livelli di dettaglio, autorizzazioni e pareri. La cosa più breve sono stati i lavori. Da un imbuto all’altro senza mai perdere la speranza e l’entusiasmo di farcela. Certo, le difficoltà non sono mancate, ma la materia dei problemi da risolvere è riservata alle persone prive di pregiudizi e a quelle che non osano insegnare agli altri come si fa una cosa che non sarebbero in grado di fare. Da questo momento, dunque, il transito veicolare torna nell’ordinario doppio senso di marcia e nei prossimi giorni saranno ultimate le lavorazioni di dettaglio previste negli spazi non interessati dalla circolazione.

Su quella strada, che rende accessibili luoghi e scorci di paesaggio meravigliosi, ricomincia la vita normale, compresa la storica gara automobilistica di velocità in montagna Fasano-Selva. Ringrazio tutti i tecnici, l’impresa e soprattutto gli operai per aver lavorato con intensità, impegno e coraggio, ingredienti senza i quali nulla di buono si può fare».