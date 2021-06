Brindisi, la nave scuola Palinuro attracca a sorpresa nel porto

BRINDISI - La nave storica Palinuro della Marina, al pari della "Amerigo Vespucci" è approdata a sorpresa in mattinata a Brindisi. Prima un pitt stop nella base della marina, poi nel porto. L'imbarcazione, una goletta, è stata costruita nei cantieri di Nantes in Francia e varata nella primavera del 1934, con il nome Commandant Louis Richard, per una società privata, venne adibita alla pesca e al trasporto del merluzzo nei banchi di Terranova, partendo dal porto di Saint-Malo. La nave ha attraccato nel seno di ponente e per quanto si tratti di una sosta tecnica, i brindisini sono rimasti estasiati dal suo arrivo. La nave al momento non è visitabile perciò non sono previste visite a bordo, ma su richiesta del sindaco è stata trasferita temporaneamente di fronte la capitaneria, dove può essere ammirata dagli avventori.