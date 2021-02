Corruzione: a Brindisi inchiesta su ex amministratori, 9 indagati anche ex sindaco

Nove persone, tra ex amministratori del Comune di Brindisi, dirigenti e funzionari e liberi professionisti hanno ricevuto un avviso di conclusione indagine per reati, contestati a vario titolo, di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio e falso ideologico. Si tratta di una inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Antonio Negro su alcuni atti compiuti nel settore Urbanistica dell’ente municipale in epoca antecedente all’attuale amministrazione e risalenti al periodo in cui sindaco di Brindisi era Mimmo Consales, che è tra gli indagati.

In particolare si tratta di ipotesi che riguardano un progetto di riqualificazione delle torri costiere, di presunte utilità in vantaggio di un consigliere comunale di Brindisi in cambio dell’appoggio alle proposte deliberative della maggioranza e di una pratica edilizia per lavori di realizzazione di un impianto di distribuzione di gas metano. Le indagini sono state condotte dai militari del nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza di Brindisi.