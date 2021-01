Covid, nel Brindisino 100 vaccinati senza averne diritto: presentata interrogazione a Lopalco

BRINDISI - «Circa 100 brindisini si sono vaccinati contro il Covid pur non avendone diritto in questa prima fase, vale a dire quella che è partita il 30 dicembre scorso e che in questi giorni vede medici, operatori sanitari, ospiti Rsa richiamati per la seconda dose»: lo denuncia in una nota il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Luigi Caroli che ha presentato una interrogazione all’assessore regionale alla Sanità, Pierluigi Lopalco.

«Non puntiamo il dito contro nessuno - prosegue - né consideriamo i 100 che hanno beneficiato della somministrazione dei "furbetti", anche perché di fatto qualche operatore sanitario l’ha consentita. Ma non possiamo non chiederci se sia giusto che persone che per disposizioni ministeriali non rientravano in questa prima fascia siano state vaccinate a discapito di tanti anziani o altre figure professionali decisamente più a rischio. Da Lopalco vogliamo sapere, inoltre, se esiste presso la Asl di Brindisi un calendario delle vaccinazioni per la Fase 1 e, nella certezza che esista, come è possibile che non una o dieci dosi, ma un centinaio sia stata somministrata a persone non incluse in quell'elenco?».