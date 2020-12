Carovigno, esibisce patente e passaporto falsi: arrestato 44enne albanese

CAROVIGNO - I Carabinieri della stazione di Carovigno hanno arrestato un 44enne di nazionalità albanese per possesso e fabbricazione di documenti falsi. In particolare, i militari nel corso di un controllo alla circolazione stradale, procedevano al controllo del cittadino albanese, che si trovava a bordo di un veicolo condotto da altro connazionale, il quale esibiva agli operanti la patente di guida e il passaporto di nazionalità albanese falsi, riportanti le generalità di un altro connazionale. Al termine degli accertamenti l’arrestato è stato rimesso in libertà.