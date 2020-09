Campo di Mare, sbarcati 47 migranti egiziani nella notte: stanno tutti bene

Questa notte 47 migranti tutti di sesso maschile e di nazionalità egiziana sono sbarcati nel Brindisino, a Campo di Mare, località marina di San Pietro Vernotico. Lo sbarco intorno alle 3: tra i migranti ci sono anche 23 minorenni, e sono stati visti mentre vagavano sulla provinciale 86. Soccorsi immediatamente dalla Croce Rossa, e da tutte le forze dell'ordine, polizia, carabinieri, guardia di finanza, vigili del fuoco, protezione civile, polizia locale. Non c'è traccia del natante o degli scafisti. A quanto emerge sarebbero tutti in buone condizioni di salute e verranno presto sottoposti al tampone per il Coronavirus.