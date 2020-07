Torchiarolo, sciolto il Consiglio. Viceprefetto Coluccia commissario

Torchiarolo - Con le dimissioni di sette consiglieri su dodici, ieri il Prefetto di Brindisi dott. Umberto Guidato ha proposto lo scioglimento del Consiglio Comunale e, in attesa del decreto del Presidente della Repubblica, ha decretato la sospensione dello stesso consiglio ed ha nominato il commissario prefettizio nella persona del viceprefetto dottoressa Maria Rita Coluccia per assicurare la provvisoria gestione dell’Ente.

La dottoressa Coluccia, funzionario di grande esperienza, è in forza presso la Prefettura di Brindisi dal 2018 dopo aver ricoperto importanti incarichi presso le Prefetture di Udine e Bergamo. Presso la Prefettura di Brindisi si occupa di diritti civili, cittadinanza, condizione giuridica dello straniero, immigrazione, diritto d’asilo, applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio.

Torchiarolo è un Comune non semplice da amministrare dal momento che, negli ultimi dieci anni, sono stati sciolti tre consigli comunali e dal gennaio 2017 prova a risalire la china economico-finanziaria attuando un piano pluriennale di riequilibrio. Bisogna assicurare i servizi nelle località marine, far ripartire i lavori di riqualificazione del litorale, di manutenzione straordinaria della scuola media e attrezzarsi per ripartire con la scuola dopo il lockdown imposto dal coronavirus.

Sul fronte politico non si parla più delle dimissioni, né delle motivazioni che hanno portato a queste, di tre componenti della maggioranza (il presidente del Consiglio, la vice sindaco ed un consigliere) e quattro della minoranza ma, nel frattempo, si fanno sempre più forti le voci che ipotizzano alleanze e candidature ma si sa anche che le prime voci sono quelle meno attendibili in quanto servono solo agli strateghi del voto per saggiare il terreno su cui muoversi. Certo, non sarà una campagna elettorale facile. Il caldo, le vacanze, il distanziamento sociale, la necessità di riunirsi per elaborare liste e strategie, incontrarsi per contattare le persone, formare le squadre e, soprattutto, programmi che puntino a ricostruire il tessuto di questo paese.