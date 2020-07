Brindisi, scovati 11 «furbetti»del reddito di cittadinanza : avevano percepito 44mila euro da febbraio

BRINDISI - I carabinieri della stazione di Brindisi Centro, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà 11 persone per mancanza dei requisiti sul reddito di cittadinanza.

In particolare, i militari operanti, nell’ambito dei servizi finalizzati all’indebita percezione del reddito di cittadinanza, disposti dal Comando Provinciale, hanno identificato 11 persone dell’età compresa tra i 28 e 60 anni, tutti di Brindisi, che hanno omesso di comunicare l’intervenuta variazione dello stato di famiglia, percependo indebitamente, dal 13 febbraio scorso, emolumenti non dovuti, per un totale di circa 44mila euro.