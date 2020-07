Brindisi, bambino di 7 anni perde la bici. La Polizia gliene regala un’altra

Brindisi - Aveva smarrito la bici, ma il suo appello a chi l’avesse trovata a riconsegnarla è caduto nel vuoto. A scrivere il lieto fine della storia di Tommaso - un bambino di stette anni -, tuttavia, ci ha pensato la Polizia ed il questore Ferdinando Rossi in particolare. L’appello per ritrovare la bicicletta rubata scritto su un foglio di carta e affisso per le strade della marina di Campo di Mare e la mobilitazione attraverso i social dei cittadini (quelli onesti) non era bastato.

Il 25 giugno scorso Tommaso ha perso la sua bici. L’aveva dimenticata appoggiata su un muretto ma quando si è tornato a riprenderla non l’ha più trovata. Ha scritto quindi un biglietto dove ha spiegato di averla dimenticata, chiedendo a chi potrebbe averla trovata di portarla al bar. La nonna, ha anche lanciato un appello su Facebook, chiedendo agli amici virtuali un aiuto per trovare la bicicletta Atala gialla e rossa con il sellino blu del nipote. Una cittadina ha fotografato l’annuncio del bambino postandolo su Facebook. La comunità di Campo Di Mare si è mobilitata per aiutare il piccolo Tommaso a ritrovare la sua bicicletta.

Ma la bici non è ritornata al suo piccolo proprietario. A restituire il sorriso a Tommaso è stata la Polizia che ha invitato il bambino in questura e mentre lui raccontava la vicenda. I poliziotti gli hanno consegnato una bicicletta di colore blu con un grande fiocco spiegandogli che si trattava di un regalo. Il segretario provinciale del Sap Domenico Pezzuto ha voluto sottolineare sottolineare il bel gesto del questore: «Anche noi ci siamo messi in fila per poter acquistare una nuova bici a Tommaso ma un grande plauso va rivolto al nostro Questore Dott. Ferdinando Rossi che con pari emozione e partecipazione ha già provveduto a consegnare al piccolo Tommaso una nuova bicicletta. Grazie signor Questore per averci ancora una volta preceduto non solo per il semplice acquisto dell'oggetto, ma per la portata del messaggio rappresentativo di tutto il personale della Polizia di Stato della provincia di Brindisi che ogni giorno, insieme alla cittadinanza tutta è impegnato a garantire una società migliore per Tommaso e tutte le persone che gli vogliono bene».