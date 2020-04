Brindisi, con circolare regionale riapre centro antiviolenza donne

BRINDISI - Il Comune di Brindisi ha disposto con 'effetto immediatò la riapertura del Centro Antiviolenza 'Crisalidè, dopo la circolare 1624 del 02/04/2020 emessa dalla Regione Puglia per il contrasto alla violenza domestica nell’ambito dell’emergenza Coronavirus, intervenendo con una diversa qualificazione di necessità attribuita ai Centri Antiviolenza. Con ordinanza firmata oggi, 6 aprile, è stato quindi riaperto il Centro Crisalide Contro l'Abuso e il Maltrattamento Minori e Donne, gestito dalla Società Cooperativa Solerin, come riattivazione del servizio specifico del Comune di Brindisi a gestione esternalizzata. L'erogazione del servizio - precisa il Comune in una nota - dovrà avvenire alle condizioni operative previste dalla circolare della Regione Puglia n. 1624 e dalle ulteriori che saranno impartite dal Dirigente dei Servizi Sociali del Comune. Dovranno essere disposte tutte le misure atte a garantire il rispetto delle norme di sicurezza e salvaguardia per utenti e operatori.