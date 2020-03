Ostuni, auto finisce nelle campagne: muore una donna, 3 feriti

Incidente mortale questa notte tra il Brindisino e il Tarantino, sulla SP14 che collega Ostuni a Martina Franca (Ta), in contrada Pascarosa. Un'auto è finita in una scarpata, per motivi in corso di accertamento: a bordo c'erano 4 persone, R.G. 46 anni, alla guida, I.G, 47, A.D., 46 e S.A, 41, che era seduta sul sedile posteriore ed è morta sul colpo. Gli altri tre sono rimasti lievemente feriti, ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarli dalle lamiere. Sono tutti all'ospedale Perrino di Brindisi. La polizia stradale indaga per ricostruire la dinamica del sinistro. Il conducente è già stato sottoposto ai test per verificare la presenza di alcool o sostanze stupefacenti nell'organismo, ma sono entrambi negativi.