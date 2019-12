Brindisi, si finge carabiniere e tenta di truffare una 83enne: arrestato

BRINDISI - Si spaccia per carabiniere e tenta di truffare una donna di 83 anni: sventato il tentativo di raggiro a Brindisi. Il malfattore avrebbe contattato telefonicamente la donna, residente nel rione Bozzano, informandola che il figlio aveva causato un incidente e che si trovava in Questura. Per il suo rilascio aveva assoluto bisogno di un’ingente somma di denaro o anche di oggetti preziosi. In breve tempo sarebbe passato un “collega” per ritirare quanto richiesto.

L’anziana donna, molto spaventata, ha raccolto tutto il denaro e gli oggetti preziosi presenti in casa. Fortunatamente però, ha avuto l’accortezza di contattare il figlio: questi intuendo che la madre stava per subire una truffa, le ha ordinato di non rispondere più al telefono e di non aprire a nessuno, in attesa del suo arrivo.

Subito dopo ha allertato la sala operativa della Questura: il pronto intervento della Volante ha messo in fuga il malvivente che nel frattempo si era presentato al portone della vittima suonando ripetutamente al citofono per riscuotere la somma di denaro.