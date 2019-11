Lavori aeroporto Brindisi, chiesto processo per ex dirigente di Adp

BRINDISI - La Procura di Brindisi ha chiesto il rinvio a giudizio per l’ex direttore generale di Aeroporti di Puglia, Marco Franchini, e per Nicola Micchetti, responsabile unico del procedimento dell’appalto tra la società aeroportuale e la Srl Sinco, risalente al 2014, per l’ampliamento del piazzale di arrivo degli aerei nello scalo brindisino.

Ai due imputati il pm Giovanni Marino contesta il reato di concorso in abuso d’ufficio per le presunte pressioni esercitate sull'ingegnere Vincenzo Schino, progettista e direttore dei lavori, perché proseguisse negli interventi di ampliamento della pista «nonostante - si legge nell’imputazione - non fosse stata ancora approvata la perizia di variante e non ci fossero ancora tutte le autorizzazioni e le coperture economiche necessarie, minacciandolo che se si fosse rifiutato sarebbe stato licenziato, cosa effettivamente verificatasi». I fatti contestati risalgono al periodo tra aprile e novembre 2014.

L’udienza preliminare per il rinvio a giudizio inizierà il 19 marzo 2020 dinanzi al gup del Tribunale di Brindisi Stefania De Angelis.