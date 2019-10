Francavilla Fontana: rave party non autorizzato, 20 denunce

Per un rave party non autorizzato i carabinieri di Francavilla Fontana hanno denunciato 20 persone di età compresa tra il 17 e i 51 anni, per invasione di terreni o edifici: secondo quanto accertato, il 20 ottobre scorso, in contrada 'Fergola', avrebbero invaso arbitrariamente la proprietà di una 52enne del luogo, per un evento musicale non autorizzato.

Sono stati inoltre denunciati un 25enne e un 33enne, entrambi di Grottaglie (Taranto), per essersi rifiutati di sottoporsi all’esame finalizzato ad accertare la guida sotto uso di sostanze stupefacenti. Il 33enne è stato anche trovato in possesso di 13 grammi di marijuana, suddivisi in nove dosi, riposti nella tasca dei pantaloni. Ai due denunciati sono state ritirate le patenti di guida, mentre le rispettive autovetture sono state sequestrate.