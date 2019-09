Brindisi, schiaffeggia il marito: donna allontanata dalla casa coniugale

BRINDISI - Schiaffeggiava e offendeva di continuo il marito mostrando un atteggiamento ostile anche nei confronti dei suoceri. Una cittadina di 33 anni originaria della Repubblica del Congo e residente a Brindisi è stata raggiunta da un’ordinanza applicativa della misura cautelare personale dell’allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento alla parte offesa, emesso dal gip del tribunale di Brindisi

Le indagini sono state condotte dai carabinieri della stazione di Brindisi Casale. Da quanto appurato dai militari, l’indagata ha manifestato nei confronti del coniuge un atteggiamento sempre aggressivo e prepotente.

In sostanza avrebbe assunto ogni atteggiamento arrogante per futili motivi, quale pretesto per litigare con il marito e i suoceri. Pertanto, sulla scorta degli elementi raccolti dai carabinieri di Brindisi Casale, al fine di scongiurare la reiterazione delle medesime condotte il giudice ha emesso la misura coercitiva personale del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, prescrivendo all’indagata di mantenersi ad una distanza non inferiore ai 500 metri dall’abitazione dell’uomo, con l’ulteriore prescrizione di non avvicinarsi allo stesso e ai suoceri ad una distanza non inferiore di 100 metri.