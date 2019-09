Latiano, allaccio abusivo a rete elettrica, 21mila euro di energia «rubati» in 7 anni: 3 arresti

I carabinieri di Latiano (Br) hanno arrestato per furto aggravato in concorso di energia elettrica tre persone del luogo. I militari hanno fatto un controllo nella villa di proprietà degli arrestati: all'interno erano accesi diversi elettrodomestici tutti insieme, ma il consumo era irrisorio. Perciò è stato rilevato l'allaccio abusivo diretto alla rete Enel. Il contratto con l'azienda era cessato dal novembre 2012, e il consumo abusivo è stato stimato in circa 21mila euro.