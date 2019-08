Ostuni, in casa droga e allaccio abusivo alla rete elettrica: due arresti

La polizia di Ostuni (Br) ha arrestato in flagrante per detenzione ai fini di spaccio e furto aggravato di energia elettrica due persone del posto, P.C., 26 anni, pregiudicato, e M.M., 46. Il primo risponde di detenzione ai fini di spaccio di cocaina e hashish e poi di furto in concorso con il secondo, perché nella loro abitazione, nei pressi dello stadio comunale, avevano realizzato un allaccio abusivo con bypass del contatore di misurazione. Il danno economico è in fase di quantificazione. Nell'abitazione al momento dell'arrivo della polizia c'erano altre 5 persone, tra cui due minorenni. La droga era nascosta in una scatola di caramelle.