Mesagne, struttura ospitava anziani malati senza autorizzazioni: chiusa

I carabinieri di Mesagne (Br) hanno verificato una comunità-alloggio per anziani del luogo, che stava ospitando 6 persone affette da gravi deficit psicofisici. La struttura era diventata una residenza socio-sanitaria per anziani senza le necessarie autorizzazioni (era stata autorizzata solo come Comunità-alloggio). Il comune ha emesso un'ordinanza con cui ha disposto l'immediata chiusura della struttura e il trasferimento degli anziani nelle abitazioni dei congiunti o in un'altra residenza idonea, nonché la sospensione dell'autorizzazione come Comunità-alloggio. Il valore dell'infrastruttura ammonta a 700mila euro.