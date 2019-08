Pezze di Greco, gli sposi festeggiano e i ladri svaligiano la stanza nel b&b

È finita male una festa di matrimonio che si è tenuta nei giorni scorsi in uno dei tanti ristoranti e sale ricevimenti sparsi sul territorio di Fasano. Ignoti mentre la coppia di sposi festeggiava con parenti e amici nella sala del ristorante, sono penetrati nella struttura portando via agli sposi soldi e monili.

Ha fruttato, infatti, oltre tremila euro il bottino di un furto messo a segno da ignoti ai danni di una coppia di sposi durante la loro festa di matrimonio che si è tenuta nei giorni scorsi in un noto ristorante ubicato nelle campagne in agro di Pezze di Greco.

Durante il ricevimento nuziale ignoti, dopo aver forzato prima una finestra e poi una porta, sono penetrati all’interno di una stanza messa a disposizione degli sposi – una coppia di Bari – ubicata all’interno di un B&B annesso al ristorante dove era in corso la festa ed hanno portato via 3400 euro in contanti, oltre alle valigie degli sposi, ad oggetti di bigiotteria e alle chiavi di casa della coppia. I ladri hanno anche trafugato da un borsello di un invitato la somma di 30 euro.

Dopo aver arraffato il bottino i malviventi – o il malvivente, non è escluso, infatti, che ad entrare in azione sia stato un ladro solitario – sono fuggiti via.

Solo al termine della festa nuziale gli sposi si sono accorti dell’accaduto ed hanno chiesto l’intervento dei Carabinieri.

Sul posto è intervenuta una pattuglia dell’Arma che ha eseguito un sopralluogo nella struttura e gli accertamenti di rito ed ha avviato le indagini per cercare di risalire agli autori del furto. Una indagine che non sarà certo semplice considerato anche che, a quanto pare, non ci sarebbero telecamere di sicurezza nella zona del furto.