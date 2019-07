Ostuni, inaugurato nuovo servizio di Senologia all'ospedale

Il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha inaugurato ieri pomeriggio il nuovo Servizio di Senologia presso l'Ospedale di Ostuni.

L'intervento di ristrutturazione attuato ad Ostuni ha l'obiettivo di uniformare il servizio offerto su tutti e tre i centri (Brindisi, San Pietro Vernotico e Ostuni) con la stessa tecnologia (mammografi digitali con tomosintesi) per potenziare e rendere più efficiente lo screening mammografico della Asl di Brindisi.

“Questo centro - ha spiegato il direttore generale della Asl - completiamo l’offerta non solo in termini di diagnostica ma anche di screening. Con questo di Ostuni che inauguriamo abbiano ora 4 centri: da avere quasi nulla oggi siamo la Asl in grado di offrire la migliore risposta ad una attività di prevenzione che è fondamentale per la donna”.

“In questo centro - ha poi aggiunto la dottoressa Mariangela Capodieci responsabile UOSD Senologia Ospedaliera - siamo in grado di offrire una attività di screening per le donne dai 49 ai 69 anni di età, ma abbiamo anche una la possibilità di coprire tutte le fasce di età cioè anche per donne fuori dalla fascia di screening. Con i centri di San Pietro Vernotico e Via Dalmazia a Brindisi Perrino lavorano anche per le altre fasce di età. Al Perrino eseguiamo anche gli interventi di senologia. Da settembre anche qui ad Ostuni contiamo di aprire a breve le liste per la senologia clinica interventistica, portando a due, insieme a Brindisi i centri di senologia interventistica”.

Il governatore Emiliano dopo avere ascoltato i tecnici (il direttore generale Pasqualone e il medico responsabile Capidieci) ha voluto complimentarsi per il risultato raggiunto: completiamo oggi qui a Ostuni una offerta di assistenza soprattutto per le malattie più gravi. Nonostante molte difficoltà siamo riusciti a mantenere questa struttura come ospedale di base, anche per offrire una assistenza ai turisti e ad avviare questo servizio. L’ospedale è sempre più denso di servizi come questo e va sempre più rafforzato così da incrementare l’assistenza per la prevenzione. Cominciamo da una rete ottimale di screening senologia che copre tutta la provincia, probabilmente la migliore di tutta la Regione. E ci auguriamo che grazie all’entusiasmo e competenza di tutto il personale questo risultato si traduce in guarigioni certe grazie alla tempestività delle diagnosi”.

Emiliano ha poi fatto riferimento al COrO (Centro di orientamento oncologico) da poco avviato da qualche giorno dalla Asl di Brindisi nell’ambito della Rete oncologica regionale. Un servizio che ha l’obiettivo di evitare ai pazienti pugliesi i viaggi della speranza fuori regione.

Siano riusciti in pochi anni a costruire una rete che ha come obiettivo di dare assistenza e informazione iniziali sulla nostra capacità di offrire un servizio in campo oncologico”.

(foto Matulli)