Brindisi, nasconde nel bus che guida 130mila euro in contanti: denunciato dalla GdF

La Guardia di Finanza di Brindisi ha controllato un autobus guidato da un 28enne albanese. L'uomo al momento del controllo ha manifestato non poco nervosismo, pertanto i militari hanno optato per una perquisizione approfondita. In uno scompartimento nascosto, infatti, hanno trovato 130mila euro divisi in banconote di diverso taglio. L'uomo è stato denunciato per ricettazione e il denaro sequestrato.